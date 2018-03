Jeune-Turc leva o Grande Prêmio São Paulo de turfe

Nem Quick Road, nem Blessed Mustang. Os dois cavalos favoritos ao título do Grande Prêmio São Paulo, a maior prova do turfe paulista, que ocorreu neste domingo, no Hipódromo de Cidade Jardim, nem chegaram entre os dez primeiros. A surpresa da tarde foi Jeune-Turc, do Studio CED, que disparou na reta final e venceu a prova de 2.400 metros, em terreno de grama, em 2min27s100 Foi uma disputa acirrada. Jeune-Turc ainda estava na sexta colocação na segunda parte da reta oposta e entrou na reta final em quinto lugar. Mas nos últimos metros da reta final disparou de uma maneira impressionante para cruzar a linha de chegada pouco mais de um corpo à frente do segundo colocado, Naperon, de propriedade do Pontadascanas Agropecuária Ltda Quick Road, cavalo defensor do Stud JCM, tinha chances de conquistar o bicampeonato do Grande Prêmio São Paulo, mas ficou em 12.º lugar. Seu maior desafiante, Blessed Mustang, que está em ascensão e mostrou ótima forma nas últimas corridas, chegou em 13.º "Essa é uma vitória importante para todo profissional do turfe", disse o jóquei campeão, Tiago Josué Pereira, que disputou pela primeira vez o Grande Prêmio São Paulo. "Não tenho nem palavras de tanta emoção. Só posso agradecer a toda a equipe, desde o cavalariço até o proprietário, por acreditar desde o começo no meu trabalho. Parabéns para todo mundo", completou Para o treinador de Jeune-Turc, Venâncio Nahid, a vitória era esperada. "Sabíamos que seria um páreo duro, mas o cavalo chegou bem para essa prova e o jóquei foi perfeito", comentou. "Foi uma vitória apertada, mas o cavalo arrumou uma passagem na hora certa" O criador de Jeune-Turc, Mário da Costa Moglia, do Haras Fronteira, estava emocionado com o resultado. "Ganhar uma das principais provas de turfe do Brasil é uma grande satisfação", afirmou. "Isso traz muita credibilidade para quem trabalha com a criação". Segundo Moglia, a expectativa é que Jeune-Turc corra o Grande Prêmio Brasil, em agosto, mas existe a possibilidade de que vá direto para os Estados Unidos Outra surpresa da tarde foi a presença de Pelé para a entrega dos prêmios aos campeões. O Rei chegou de carruagem, subiu no pódio e passou as taças à equipe vencedora. Além do jóquei, o criador, o treinador e o proprietário de Jeune-Turc levaram um troféu. O prêmio em dinheiro foi de R$ 150 mil