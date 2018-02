Joana Maranhão bate recorde brasileiro A pernambucana Joanna Maranhão, de 17 anos, classificada para a Olimpíada de Atenas - uma das principais revelações do esporte - nadou, hoje, sob ordem judicial, no Troféu Júlio Delamare, o campeonato brasileiro júnior (17 e 19 anos), no Pinheiros, em São Paulo. Nadou sozinha, após a final da prova com oito atletas - ganhou, com novo recorde brasileiro para os 200 m, medley, junior 1, com 2min18s27. A participação de Joanna, recém-transferida para o Minas Tênis, desagradou o rival Pinheiros e expôs seu rompimento com o técnico João Reinaldo, o Nikita, que a acompanhou aos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em 2003. Joanna, que nada desde os 3 anos, não quis falar sobre a briga com o treinador e a saída do Nikita/Sesi, que defendia até abril, mesmo treinando com Nuno Trigueiro desde dezembro. "Não quero dizer nada, não seria ético, mas estou muito feliz e até melhorei minhas marcas." Segundo Nuno, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos aceitou a transferência da atleta para o Minas no meio da temporada, o que não é permitido por regulamento, porque Joanna foi demitida quando não quis Nikita nos treinos da seleção brasileira, em maio e junho, na Europa. Preferiu ser acompanhada por Nuno. "Estou orgulhoso, satisfeito, ainda mais porque ela evoluiu", disse Nuno, que também está desligado do Nikita/Sesi. Joanna fez a melhor marca da carreira no Torneio de Cannet, na França, no início de junho, nos 400 m, medley (4min42s55). "Peguei uma bomba e ela não estourou. É ruim chegar assim, poderia não dar certo. Mas as coisas se encaixaram e ela está tranquila", observou Nuno, que está sem clube. Joanna - que nadou as eliminatórias em observação, quarta-feira - pode disputar as finais dos 200 m, medley, hoje, porque a direção do torneio recebeu a decisão de medida cautelar impetrada por sua mãe, Tereza Maranhão. Outro recorde do campeonato brasileiro, que segue até domingo, no Pinheiros, foi de outra revelação do esporte e também integrante da equipe olímpica, o fluminense Thiago Pereira, de 18 anos, nos 200 m, medley, com 2min04s43.