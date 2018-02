Joanna e Thiago: destaques no Pinheiros Joanna Maranhão, de 17 anos e Thiago Pereira, de 18, ambos do Minas Tênis Clube, foram os destaques no encerramento do Troféu Julio De Lamare, realizado no Pinheiros. Os nadadores bateram hoje o recorde do campeonato nos 400 metros livre (4min16s46) e nos 100 metros costas (57s20), respectivamente. Joanna levou para casa o troféu de melhor índice técnico pelo recorde sul-americano estabelecido, na sexta-feira, nos 800 metros livre: 8min42s87,contra 8min43s53, que pertencia a Nayara Ribeiro, desde 2002. Ela também venceu os 200 metros medley, com recorde brasileiro e os 400 metros medley, com recorde do campeonato. O destaque da competição nas piscinas do Pinheiros, porém, foi a presença de oito nadadores que vão aos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. Três deles, Lucas Salatta, Thiago Pereira e Joanna Maranhão, quebraram, juntos, oito recordes individuais da competição. Os outros atletas olímpicos que caíram na água foram Mariana Brochado, Rafael Mósca, Rebeca Gusmão, Jáder Souza e Diogo Yabe. Eles disputaram apenas as eliminatórias como treinamento, uma vez que não tem mais idade para competir na categoria. O Pinheiros foi campeão por equipes do Júlio De Lamare, com 1.272 pontos, seguido pelo Minas Tênis (1.149) e Corinthians (553).