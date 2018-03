Joanna Maranhão e Kaio Márcio são os destaques no Rio

Garantidos nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em agosto, Joanna Maranhão e Kaio Márcio foram os destaques deste sábado, no quarto dia de finais do Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Joanna nadou forte os 200m borboleta e bateu o recorde do torneio, com 2min11s92, bem abaixo da antiga melhor marca de 2min12s73, que pertencia à argentina Georgina Bardach desde 2004. A nadadora do Recife já vê um bom futuro na prova durante a Olimpíada. "O tempo de 2min11s está excelente aqui no Maria Lenk porque já nadei várias provas e tem o desgaste natural dos dias de competição. Mas quero nadar esta prova muito bem em Pequim porque acho que, embora eu não tenha muita experiência nela, tenho mais chances de disputar uma final. Sei que ainda tenho o que melhorar para baixar de 2min10s", disse Joanna. Mais tarde, Kaio Márcio levou o ouro nos 200m borboleta masculino, encerrando em 1min55s72. Lucas Salatta chegou em segundo (1min57s85) e viu o índice olímpico escapar por 18 centésimos. No entanto, Lucas já garantiu presença em Pequim para a prova dos 200m costas.