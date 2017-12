Joanna Maranhão ganha prata na natação A brasileira Joanna Maranhão ganhou a prata nos 400 metros medley, nesta terça-feira, na etapa sul-coreana da Copa do Mundo de Natação, disputada na cidade de Daejon. Com o tempo de 4m44s53, ela só foi superada pela ucraniana Yana Klochkova. Entre os homens, outra medalha para o Brasil. Foi de Rodrigo Castro, bronze nos 200 metros livre, ao fazer 1m48s36 - atrás do alemão Stefan Herbst e do esloveno Peter Mankoc. Esta foi a segunda medalha de Joanna Maranhão na primeira etapa da temporada 2003/2004 da Copa do Mundo. Na segunda-feira, ela tinha conquistado o bronze nos 200 metros medley, com o tempo de 2m16s28. Da Coréia os nadadores do Brasil seguem direto para a Melbourne, na Austrália, onde acontece a segunda etapa da Copa do Mundo, a partir de sexta-feira.