Joanna Maranhão leva quarto ouro e Cielo ganha prêmio

No último dia de competições pelo Torneio Open de natação, Joanna Maranhão aproveitou para conquistar o seu quarto ouro no evento, disputado no Clube Pinheiros, em São Paulo. Neste domingo, a nadadora venceu a prova dos 200 metros borboleta, com o tempo de 2min10s46. Antes, ela já havia triunfado nos 200 e 400 metros medley, além dos 800 metros livre.

Após a vitória, Joanna comemorou o bom ano, em que também ganhou dois ouros na Copa do Mundo de Natação. "Esta competição foi uma maratona, nadei muitas provas, mas consegui. Este ano ganhei força e equilíbrio. Estou mais madura. Meu objetivo agora é o Mundial (de Piscina Curta) de dezembro de 2010", disse.

Aos 22 anos, Joanna também se destacou na competição disputada em São Paulo por ajudar seu clube, o Minas Tênis. Pelo feito, levou o troféu eficiência. Ainda no feminino, a jovem Alessandra Marchioro, de apenas 16 anos, que representou o Curitibano, ganhou como melhor índice técnico.

No masculino, as premiações não poderiam deixar de ser para César Cielo, que bateu o recorde mundial dos 50 metros durante o Torneio Open. O homem mais rápido do mundo nas piscinas ficou com o troféu de melhor índice técnico e com o prêmio por eficiência, representando o Pinheiros, vencedor da competição.

Ainda neste domingo pelo torneio, Guilherme Guido venceu os 100 metros costas e Fernanda Alvarenga ficou com a vitória pelo feminino na mesma prova. Nos 200 metros borboleta masculino, Leonardo de Deus foi o vencedor. Já nos 400 metros livre, os vencedores foram Felipe May Araújo e Betina Lorscheitter.