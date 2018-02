João Derly conquista primeiro ouro no Torneio de Paris O meio-leve João Derly conquistou neste sábado o primeiro título masculino da história do judô brasileiro no Torneio de Paris, a mais importante competição internacional do esporte fora do Japão depois das Olimpíadas e do Mundial. Campeão mundial no ano passado no Egito, o gaúcho voltou a surpreender. Assim como na final do Mundial, derrotou nesta decisão um judoca japonês: Hiroyuki Akimoto, campeão mundial júnior em 2004 e campeão da Copa Jigoro Kano, no Japão, no mês passado, torneio disputado, sem sucesso, por João Derly. Nas semifinais, passou pelo espanhol Javier Delgado. ?Estamos passando por um momento que nós não esperávamos, para dizer a verdade. É um momento incrível para o judô do Rio Grande do Sul?, disse por telefone seu técnico, Antônio Carlos Pereira, o Kiko. ?É campeão? Em Porto Alegre, Kiko ficou sabendo da evolução de seu pupilo por duas mensagens de celular, SMS. Na primeira, Derly informou sobre seu desempenho: ?Acabei de entrar na semifinal contra um espanhol. Não é o mesmo do Mundial. É um grande, mas vou me grudar nas pernas dele?. Foi a mesma tática usada para vencer a final do Mundial contra o japonês Masato Uchishiba. Depois, para comemorar o título mandou nova mensagem ao seu técnico, mas bem mais curta: ?É campeão? Apesar de seu altíssimo nível técnico, não havia grande expectativa para a conquista porque Derly ainda não alcançou o auge de sua preparação física. Em 2000, Edinanci Silva já havia conquistado um título para o feminino, mas os melhores resultados masculinos tinham sido medalhas de prata, com Aurélio Miguel (1983), Tiago Camilo (2000) e Flávio Canto (2003), além do próprio Derly, que conquistou a prata em 2002.