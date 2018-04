João Derly deve ficar oito meses parado após cirurgia O bicampeão mundial João Derly deve ficar até oito meses longe dos tatames. O judoca gaúcho foi operado na última segunda-feira, em Porto Alegre, para corrigir o rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. A lesão ocorreu durante a seletiva para a formação da seleção brasileira permanente de judô, em dezembro passado.