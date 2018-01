João Derly disputará torneio no Japão O meio-leve João Derly, primeiro brasileiro campeão mundial de judô, disputará, como convidado, a Copa Jigoro Kano, dia 14, em Tóquio. Derly foi nesta segunda-feira para o Japão, onde voltará a enfrentar o campeão olímpico de 2004, Masato Ushishiba, a quem venceu no Mundial do Cairo, em setembro, além dos medalhistas olímpicos Khashbaatar Tsagaanbaatar e Min Ho Choi.