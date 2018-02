João Derly é ouro em etapa da Copa do Mundo de Judô O judoca brasileiro João Derly, atual campeão mundial da categoria meio-leve, conquistou neste sábado a medalha de ouro na etapa de Varsóvia da Copa do Mundo de judô. Entre os leves, seu compatriota, Leandro Guilheiro, ficou com a prata. Pressionado pelos bons resultados de seu concorrente direto à vaga no Pan, Leandro Cunha, o gaúcho admitiu que estava nervoso: "As adversidades me deixaram realmente preocupado. Não sabia como ia me comportar nas competições. Mas quando entrei no tatame sabia que tinha 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. E já que eu tinha chegado até ali, eu queria ganhar." Desde que foi campeão mundial no Cairo, em setembro de 2005, Derly subiu ao pódio nas quatro competições européias das quais participou. "Isso mostra que estou entre os principais da minha categoria e posso pensar em bons resultados em Mundiais e Olimpíadas. Mas primeiro quero garantir minha vaga no Pan do Rio de Janeiro. Tem muita coisa até lá", explicou o judoca. Sofrendo com uma febre, o medalha de prata Leandro Guilheiro justificou a segunda colocação: "Eu poderia ter vencido a competição. Mas levando em conta que estava com 39 graus de febre devido a uma infecção na garganta desde a última quarta-feira, não posso me queixar do resultado na Polônia."