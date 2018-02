João Derly é prata na Copa do Mundo de Judô da Áustria O campeão mundial de judô João Derly ficou com a medalha de prata na Copa do Mundo de Leonding, disputada neste final de semana, na Áustria. O brasileiro, que disputou sua segunda final européia seguida - foi campeão na Super Copa do Mundo de Paris, semana passada -, foi derrotado na final pelo cubano Yordanis Arencibia. Derly vencera o mesmo adversário nas quartas-de-final do Campeonato Mundial do Cairo, no ano passado. "Minha luta com o Arencibia já está se tornando um clássico. É uma luta bem parelha sempre, com os dois levando perigo um para o outro", comentou Derly. "Já sabia que seria uma luta complicada. Ele aplicou o [golpe] osotogari no tempo certo e caí de koka. Depois, ele ficou administrando a luta e o tempo passou", finalizou. Os outros brasileiros não tiveram a mesma sorte. O ligeiro Alexandre Lee perdeu para o russo Artur Muslimov na primeira luta e não disputou a repescagem, já que seu adversário não avançou. Moacir Mendes Jr, no peso leve, sentiu a contusão no dedo e abandonou a disputa com o esloveno Saso Jereb. Neste domingo, sobem ao tatame o médio Hugo Pessanha, o meio-pesado Mario Sabino e o pesado João Gabriel Schilliter. Tiago Camilo, contundido no pulso, não compete na Áustria.