João Derly está de volta aos tatames Em dois meses, a vida de João Derly mudou completamente. Após conquistar a primeira medalha de ouro brasileira em um Mundial de Judô ? no Cairo, no Egito ?, ele deixou de dar aulas em casa e em um colégio, ganhou três patrocinadores e virou estrela do esporte. No sábado, no Rio, o judoca pisará no tatame para a disputa do Grand Prix, que está em sua terceira edição e reune dez equipes. Será no ginásio do Flamengo que o meio-leve João Derly (até 66 kg) voltará a competir depois do Mundial. Em sua terceira edição, o Grand Prix de Judô é uma competição por equipes. A Oi/Sogipa, de João Derly, ficou em segundo lugar e terceiro, respectivamente, nas duas primeiras edições. ?Não treinei tanto quanto queria. Depois do Mundial, fiquei longe do quimono por duas semanas e meia. Mas não descansei. Foram muitos compromissos com patrocinadores, mídia?, revelou o judoca gaúcho. Em 2002, João Derly foi suspenso por doping por seis meses ? uso de diurético. Em 2003, integrou a equipe brasileira nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos na categoria ligeiro (até 60 kg). Depois, teve problemas de peso e pensou em abandonar a carreira, mas mudou para a atual categoria. ?Não dava para viver só de judô, antes do ouro no Mundial. Dava aulas em um colégio e em casa, onde tem um tatame. Cheguei a ter 30 alunos. Agora não dá mais para levar, porque existe a cobrança de resultados, tenho patrocinadores?, contou João Derly. ?Com esses três patrocínios, consigo viver mais tranqüilo e só para o judô. Também tem um pessoal que me pára na rua para pedir autógrafo. É muito legal ouvir que sou ídolo das crianças.? Para o GP, ele garante que sua equipe brigará pelo título. ?A Sogipa vem forte, apesar de ter perdido o Edmílson Conceição (meio-médio), que se machucou. Mas trouxemos um reforço argentino, o Eduardo Costa (médio). São Caetano e Pinheiros são novamente os favoritos?, afirmou João Derly.