João Derly sofre lesão e fica fora da seleção brasileira de judô

Bicampeão mundial na categoria meio-leve (até 66kg), João Derly sofreu uma contusão durante a disputa da seletiva, neste sábado, no Rio, e ficou de fora da seleção brasileira de judô para a temporada de 2010. Após ter decidido subir de peso, ele estava buscando uma vaga no leve (até 73kg), mas agora não sabe nem quanto tempo ficará parado.

SELEÇÃO BRASILEIRA PARA 2010 Até 48kg - Sarah Menezes e Daniela Polzin Até 52kg - Erika Miranda e Andressa Fernandes Até 57kg - Rafaela Silva, Ketleyn Quadros e Josiane Falco Até 63kg - Laisa Santana e Mariana Silva Até 70kg - Helena Romanelli e Glaucia Lima Até 78kg - Mayra Aguiar e Steffani Lupetti Acima de 78kg - Maria Suellen e Aline Puglia Até 60kg - Breno Alves, Ricardo Ayres e Felipe Kitadai Até 66kg - Leandro Cunha e Alex Pombo Até 73kg - Bruno Mendonça e Marcelo Contini Até 81kg - Nacif Elias, Flávio Canto e Leandro Guilheiro Até 90kg - Hugo Pessanha, Tiago Camilo e Eduardo Santos Até 100kg - Luciano Corrêa, Leonardo Leite e Leandro Gonçalves Acima de 100kg - Daniel Hernandes, Walter Santos e Rafael Silva

João Derly sofreu lesão no joelho esquerdo quando lutava contra Bruno Mendonça, sendo obrigado a abandonar a disputa da seletiva. "Em primeiro lugar preciso ver o problema que tive com o joelho. Infelizmente na luta o meu adversário caiu sobre a minha perna e eu girei, causando assim a lesão. Agora é pensar em me recuperar", disse o judoca.

Sem João Derly, a seleção brasileira de judô para 2010 foi formada neste sábado, com a classificação de 20 judocas que se juntaram a outros 13 que já estavam garantidos por causa da boa colocação no ranking mundial. Agora, esse grupo será responsável por representar o Brasil nas principais competições internacionais durante toda a temporada.

Um dos vencedores na seletiva deste sábado foi Leandro Guilheiro, outro que subiu de peso recentemente - passou dos leves (até 73kg) para os meio-médios (até 83kg). "Para mim é tudo novo e estou com um espírito de desbravar o mundo. Ainda quero conhecer melhor os adversários da categoria", afirmou o dono de duas medalhas olímpicas de bronze.