Joaquim Cruz: combate total ao doping Defender a "tolerância zero" contra o doping é a opinião do campeão olímpico Joaquim Cruz, que também é dono de uma medalha de prata, ambas nos 800 metros. Cruz está no Brasil, desde o último fim de semana, como consultor da equipe de atletismo BM&F para acompanhar os atletas no Troféu Brasil, a partir de sexta-feira, no Rio. Na Olimpíada de Seul, em 1988, ele sofreu um dos maiores prejuízos da carreira por causa de um comentário sobre doping. Joaquim que ainda corre "para manter a forma e não envelhecer" disse que adora "o contato com os atletas brasileiros" como consultor da BM&F. Falou à Agência Estado sobre um dos momentos mais tensos e polêmicos de sua carreira, os Jogos Olímpicos de Seul, marcados por escândalos de doping. Na época, ao ser entrevistado Joaquim declarou que a velocista Florence Griffith Joyner (que morreu no ano passado, aos 38 anos) parecia um homem, referindo-se à sua força física, e a irmã, a heptatleta Jackie Joyner-Kersee, um animal, pelo excesso de pêlos. As declarações geraram tanta polêmica que deixaram Cruz sem concentração para correr os 1.500 metros. Agência Estado - O que representou aquela polêmica? Joaquim Cruz - Em uma Olimpíada você tem de ser o senhor de suas emoções, é você e Deus. Ao mesmo tempo, fica absolutamente vulnerável. Não pode deixar que coisas em sua volta desviem a atenção. Em 1988, eu me deixei envolver por algo que não era o meu foco. Fiz um comentário no lugar errado e na hora errada e aquilo prejudicou a minha carreira esportiva. AE - Mas o que você acha sobre doping? Cruz - O correto é tolerância zero. Foi pego uma vez, tem de sair do esporte. Ou então vamos fazer uma prova só para dopados. O atleta tem de condicionar o seu corpo para ver até que ponto vai alcançar com suas condições físicas e mentais, naturalmente. É contra os princípios do movimento olímpico. AE - Essa morte prematura de Florence, ainda hoje a recordista mundial dos 100 e 200 m... Cruz - Não é mais hora de falar nada. Ela não está mais entre a gente. É o momento de respeitar a mulher, a mãe, a esposa que foi. A vida é contínua. Temos de mostrar que a droga não é o caminho. Eu cheguei a uma Olimpíada sem a droga. Se eu consegui, que dirá quem vive no século 21 com mais oportunidades e informações. AE - O que está fazendo nos Estados Unidos? Cruz - Trabalhando como personal trainner. AE - O seu pé ainda dói, depois de seis cirurgias no Tendão de Aquiles? Cruz - Hoje não tenho dor, mas foi difícil. Era excesso de uso... coisa de louco. AE - O que mais te agradava? Cruz - Sinto saudades do processo. De como era começar o ano fora do peso, fazer o primeiro trote - aí como dói... - ir condicionando o corpo e sentir que ele responde cada vez mais até chegar a hora de competir. Da competição em si eu não tenho saudades, mas eu gostava dos dragõezinhos que se derruba todos os dias. AE - Comente um momento especial. Cruz - O meu 1min44s, do recorde juvenil; a Olimpíada de Los Angeles - alcancei aquele objetivo, é o máximo; o recorde que eu quase quebrei; a medalha de prata, após um processo de contusão; chegar a uma olimpíada após tantos problemas e ter a oportunidade de ser o porta-bandeira do Brasil, em 1996... AE - E os seus meninos de Brasília? Cruz - Vou cobrar uma promessa antiga do governador Joaquim Roriz (DF) de construir uma pista em Taguatinga. É um compromisso moral que tem comigo e social com a comunidade.