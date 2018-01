Joaquim Cruz é atração na maratona O medalhista olímpico Joaquim Cruz é a principal atração da 10ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, que será disputada neste domingo na Cidade Universitária, em São Paulo, com largada às 9 horas em frente à Praça do Relógio. A competição de 2002 distribuirá R$ 39 mil para as três primeiras equipes de cada categoria (2, 4 e 8 atletas) e reunirá o maior número de atletas que uma corrida no Brasil já teve: são 18.200 inscritos.