Joaquim Cruz ?inaugura? pista em SP A nova pista de atletismo do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, em São Paulo, foi inaugurada nesta quinta-feira, pelo campeão olímpico Joaquim Cruz. Na condição de um dos maiores fenômenos do atletismo brasileiro, Cruz deu algumas voltas na pista, abrindo oficialmente a edição 2003 do Troféu Brasil Caixa de Atletismo. ?Prefiro assim. Corri como faço sempre que é possível?, disse ele. ?Estou correndo com vontade e logo estarei de volta, disputando provas de 1.500 a 5.000 metros.? Joaquim Cruz voltou a treinar com seriedade porque pretende disputar competições para veteranos ainda este ano. Cruz confessa que nunca conseguiu ficar longe do atletismo. ?Parei uma época, mas fiquei mal humorado, alguma coisa me incomodava muito. Descobri que era falta de exercício?, contou ele que ainda é o recordista sul-americano dos 800 metros rasos, com o tempo de 1min41s77, obtido no dia 26 de agosto de 1984, na Alemanha. O brasileiro, que mora com a família em San Diego, nos Estados Unidos, foi durante 16 anos recordista mundial juvenil dos 800 metros, com a marca de 1min44s3. Por 12 anos, deteve também o recorde olímpico da mesma prova, com 1min43s0. Em agosto, ele vai comemorar os 20 anos da conquista da medalha de bronze no Mundial de Helsinque. Em 2004, a medalha de ouro obtida nos Jogos Olímpicos de Los Angeles também fará 20 anos. O estádio de atletismo do Ibirapuera, considerado o ?templo? do esporte, tem 12 mil lugares. O programa do GP nesta quinta-feira terá 26 provas. No período da tarde serão realizadas dez finais, entre elas os 200 metros, feminino (14h40) e masculino (14h55).