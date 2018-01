Joaquim Cruz: projeto com a BM&F O medalhista olímpico e ex-atleta Joaquim Cruz anunciou durante a disputa do Troféu Brasil de Atletismo, no estádio Célio de Barros, no Complexo Maracanã, que será o coordenador-técnico de um novo projeto para a formação de atletas, em São Paulo. De acordo com ele, a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) que mudar a imagem de que somente investe em competidores quando eles conquistam vários títulos. ?Pegaremos a maioria dos atletas da Funilense para iniciarmos o projeto. Construiremos um Centro Olímpico, no Ibirapuera, para formarmos os atletas e daremos até alojamentos para eles e seus treinadores?, disse Cruz. A previsão é a de que o projeto tenha início em agosto. Segundo Cruz, sua primeira missão será a de mostrar aos atletas que o competidor brasileiro não deve temer seus rivais. ?O competidor brasileiro brasileiro já sofre desde que nasce. Deveria estar acostumado e ter um nível maior de amadurecimento ante os outros.?