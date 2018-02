Joaquim Cruz: saudades do Brasil O filho Kevin, de 10 anos, gosta de beisebol, um dos esportes favoritos dos garotos norte-americanos. Os vizinhos da família Cruz em São Diego, na Califórnia, estranham ver Kevin e o irmão Paulo, de 7 anos, irem a pé para a escola - hábito imposto pelo pai, o campeão olímpico Joaquim Cruz. Americanos costumam usar carro. Joaquim Cruz, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, e de prata nos Jogos de Seul, em 1988, ambas nos 800 metros, vive há 22 anos, de seus 41, nos Estados Unidos e está com vontade de passar mais tempo no Brasil. Integrante do programa Heróis do Atletismo, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, Joaquim está em São Paulo acompanhando o Troféu Brasil. Ficará mais uma semana, até a passagem da tocha olímpica pelo País, dia 13, no Rio. "Eu estava com saudades do Brasil. Queria muito que meus filhos passassem mais tempo aqui, convivessem mais de perto com a nossa cultura por uns dois anos, pelo menos. Gostaria que aprendessem bem uma segunda língua", disse Joaquim Cruz, que acha o filho mais novo, Paulo, mais "espevitado", talvez com um gosto maior pela corrida do que Kevin. "Não são obrigados a correr, mas têm de andar para a escola - eu vou de carro, acompanhando. Alguns vizinhos já me perguntaram porque eles andam. Expliquei que não quero vê-los sedentários. Algumas crianças da vizinhança já fazem o mesmo." O campeão olímpico planeja, mais uma vez (outras tentativas não deram certo), montar um Centro de Excelência de meio-fundo e fundo em Brasília. Disse que já manteve contato com o Ministério dos Esportes. Joaquim Cruz também pediu à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a delegação brasileira que vai aos Jogos de Atenas. "Nasci para ser olímpico, competi por duas medalhas e quero estar lá mais uma vez." O presidente da CBAt, Roberto Gesta de Mello, disse que conversará com o Comitê Olímpico Brasileiro para obter uma vaga para Joaquim Cruz.