Joca e Carol Borges se destacam em Búzios As duas vitórias de João Signorini, o Joca, na classe Finn, e de Carol Borges, na Mistral, na quinta e sexta regatas, hoje, foram os destaques do terceiro dia de disputas da Semana Pré-Olímpica de Vela, a seletiva brasileira para os Jogos de Atenas, em Búzios (RJ). Joca havia terminado o segundo dia de competições empatado com Bruno Prada, mas hoje reagiu. Com os bons resultados do dia, Carol ultrapassou Paula Newlands e assumiu a liderança na Mistral. Mais três regatas, com sede no Iate Clube Armação de Búzios, serão realizadas até sexta-feira - das nove provas os iatistas terão direito ao descarte de dois piores resultados. A segunda etapa da seletiva, após a folga, começa dia 10, com mais nove regatas. Hoje, Robert Scheidt ampliou a liderança na classe Laser com sua quinta vitória em seis regatas (tem sete pontos perdidos). "Foi um dia muito bom e consegui vencer as duas regatas. Mas preciso continuar velejando de forma consistente, uma vez que a diferença de pontos em relação ao Bruno Fontes é muito pequena." Fontes, vice-líder tem 18 pontos perdidos (diferença que seria apenas de três pontos perdidos entre um e outro com os descartes).