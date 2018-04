Joca perto do objetivo em Atenas O velejador brasileiro João Signorini, o Joca, obteve os 12º e 9º lugares nas regatas disputadas nesta quinta-feira, pela classe Finn. Com apenas uma regata para completar a competição, Joca está em 11º na classificação geral. A expectativa do brasileiro é terminar entre os dez melhores da Olimpíada.