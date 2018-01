Joca quebrou costelas em acidente A tripulação do ?Brasil 1?, que disputará a Volvo Ocean Race (regata de volta ao mundo que larga em novembro), pode sofrer um desfalque. Em Cascais, Portugal, depois da travessia do Atlântico, João Signorini descobriu que fraturou três costelas na colisão do barco com uma baleia, no fim de agosto. ?Vou descansar bastante, porque o ?Brasil 1? é prioridade em minha carreira?, disse o velejador.