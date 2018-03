Joel dá nova chance para McCarthy O atacante Benny McCarthy, do Blackburn Rovers, da Inglaterra, foi convocado pelo técnico Joel Santana para enfrentar a Nigéria, no domingo, pelas Eliminatórias da Copa Africana. Maior artilheiro da história da seleção nacional, com 30 gols, McCarthy não vinha sendo convocado por Carlos Alberto Parreira, o antecessor de Joel.