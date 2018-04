Joel está na corda bamba na África do Sul Após seis derrotas consecutivas pela África do Sul, o técnico Joel Santana está em situação delicada e vai ter seu futuro definido na seleção nos próximos dias. A Confederação Sul-Africana de Futebol elege o novo presidente no fim do mês, quando então haverá um comunicado oficial sobre a comissão técnica dos Bafana Bafana.