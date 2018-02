Joel Santana fica para a Taça Libertadores

O técnico Joel Santana aceitou a proposta do Flamengo e irá comandar a equipe em 2008, na briga pelo título da Taça Libertadores. "Estou muito feliz em ficar no Flamengo. O movimento que a torcida fez pela minha permanência foi emocionante", disse Joel. "O que tenho passado aqui nunca vou esquecer. Os jogadores pediram para eu ficar, e isso contou bastante." Os dirigentes flamenguistas comemoraram a permanência de Joel. "É um presente de natal para toda a torcida do Flamengo. Ela merece", falou o vice-presidente de futebol, Kleber Leite, que também confirmou a permanência de Roger na Gávea para a próxima temporada. Para a partida contra o Náutico, amanhã, que pode render o vice-campeonato ao Flamengo, o técnico Joel Santana terá três desfalques: Jaílton e Renato Augusto, suspensos, e o atacante Souza, machucado. Se a torcida flamenguista faz festa por Joel, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, está irritado com o colega. Tudo por causa de uma declaração publicada no jornal O Dia. O flamenguista chama o tricolor de "baby" e diz que Renato ainda está aprendendo e "não tem nem mestrado" na profissão. "Não agüento mais essas historinhas. Tenho muita coisa pra dizer e não estou dizendo. Vou ficar quieto pela última vez", ameaçou Renato, já preparando o terreno para um possível confronto com o Fla na Libertadores. "Ele (Joel) disse que o bicho vai pegar no Fla-Flu. Vai pegar, sim. Ah, vai! E como vai."