Joelho tira Tiago Camilo da Copa do Mundo de Judô

O brasileiro Tiago Camilo está fora da etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Judô. O atleta de 25 anos, campeão panamericano e mundial, não conseguiu se recuperar de uma torção no joelho direito e nem entrou no tatame neste sábado. "O joelho do Tiago ainda não está bom. Ele não tem firmeza para apoiar o pé direito no chão, então decidimos que era melhor não competir", esclareceu o médico da seleção, Breno Schor. "É melhor ficar fora de uma etapa da Copa do que ficar arriscar agravar mais a lesão (de grau dois) e ficar fora das Olimpíadas", continuou o médico. "Não é uma lesão grave. Em uma semana ele já deverá estar recuperado, pelo menos para poder treinar de leve, o que deve acontecer aqui mesmo, em Belo Horizonte." A seleção volta a treinar em conjunto novamente daqui a duas semanas, em São Paulo. Segundo Schor, Tiago Camilo poderá participar destes treinamentos normalmente, sem nenhuma restrição. "Com relação a sua recuperação, a participação do Tiago na etapa de Moscou está garantida." No final da manhã deste sábado foram definidos os finalistas do primeiro dia de competições da Copa do Mundo de Judô, em Belo Horizonte. Os confrontos estão previstos para terem início às 18 horas. Categoria até 60 kg - masculino Primeira disputa de bronze Charles Chibana (BRA) x Felipe Kitadai (BRA) Segunda disputa de bronze Antonio Betancourt (CUB) x Diego Rodrigues (ARG) Final Denilson Lourenço (BRA) x José Romero (Equador) Categoria até 66 kg - masculino Primeira disputa de bronze Roberto Ibanês (Equador) x Luis Galindo (Colômbia) Segunda disputa de bronze Israel Verdugo (Equador) x Alex Pombo (BRA) Final Leandro Cunha (BRA) x Giovani Casale (ITA) Categoria até 78 quilos - feminino Semifinais Claudirene César (BRA) x Gláucia Lima (BRA) Lucia Morico (ITA) x Edinanci Silva (BRA) Categoria mais de 78 quilos - feminino Priscilla Marques (BRA) x Carmen Chala (Equador) Heydis Abreu (Cuba) x Rochele Nunes (BRA) Atualizado às 14h29