Jofre: Sertão vai ter que ?ter pulmão? Sertão vai ter de ter ?muito pulmão? para vencer o tailandês Phafrakorb Rakkietgym. A previsão é de Eder Jofre, o maior peso galo da história do boxe. Em suas 80 lutas como profissional, o Galo de Ouro enfrentou vários e difíceis obstáculos oriundos daquela escola de pugilismo. ?Eles batem o tempo todo, colocam bem os golpes e têm ótima assimilação para receber castigo no rosto?, afirmou Eder. ?O principal é não ficar no raio de ação e não aceitar a luta no corpo-a-corpo. O certo é esquivar e procurar a linha da cintura para minar a movimentação?, ensinou o ex-campeão mundial. ?Não se pode ter pressa para o nocaute. É necessário construí-lo?, disse Eder, de 69 anos, que lutou entre 1957 a 1976. Eder teve problemas diante do japonês Sadao Yaoita, em 1961, e só obteve o nocaute no 10.º assalto. Em 1963, mais dois duelos duros. Primeiro, diante do filipino Johnny Jamito. Vitória de Eder por nocaute técnico no 12.º round. O canhoto japonês Katsuoki Aoki caiu no terceiro assalto. ?Mas a luta foi complicada?, disse Eder, que só perdeu duas vezes. Ambas para o japonês Fighting Harada, em 1965 e 1966.