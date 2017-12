Jogador australiano de rúgbi amputa dedo para jogar O jogador de rúgbi australiano Jone Tawake, de 24 anos, tomou uma medida radical nesta terça-feira para resolver um problema de infecção no dedo anular direito, o que lhe impedia de voltar a jogar: decidiu amputá-lo. Tudo para voltar rapidamente aos campos e estar em condições de disputar a Copa do Mundo do ano que vem (que será na França). "Foi uma decisão difícil. Pensei bastante no meu futuro no mundo do rúgbi, em todas as lesões que tive e que não poderia ficar mais tempo fora", disse o jogador para a imprensa de seu país. "Agora, quero fazer tudo o que for necessário para voltar o mais rápido possível e estar no grupo de jogadores selecionados", completou. Tawake nasceu em Fiji, se naturalizou australiano e defende o Auckland Blues. Está machucado desde março.