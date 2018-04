Jogador britânico de críquete anuncia que é gay

LONDRES - O jogador de críquete profissional britânico Steven Davies assumiu a homossexualidade em entrevista ao jornal Daily Telegraph em sua edição de domingo.

Davies, de 24 anos, foi o primeiro jogador profissional de críquete a assumir publicamente sua opção sexual em uma entrevista ao jornal britânico.

"Estou satisfeito com quem sou e feliz de dizer quem sou em público", disse Davies.

O jogador contou que é gay à família há cinco anos e teve apoio total. E, na entrevista ao Daily Telegraph, o jogador afirmou que contou recentemente aos colegas da seleção de críquete da Inglaterra.

Davies decidiu contar aos colegas de time depois de ser convocado para uma série de jogos na Austrália. O jogador contou que sempre temeu as longas viagens internacionais, pois era obrigado a esconder uma parte importante de sua vida.

O jogador contou ao jornal britânico que recebeu todo o apoio de seus colegas de time e agora quer apenas continuar com sua carreira.

"Este é o momento certo para mim... parece certo assumir a minha sexualidade. Se mais pessoas fizessem isso, mais aceitável será. Isto parece ser uma coisa boa", disse.

"Falar [a respeito de minha sexualidade] é um alívio para mim, mas é ainda mais importante se eu puder ajudar alguém a lidar com a própria sexualidade."

Exemplo. Davies admitiu que, em parte, tomou a decisão de assumir sua sexualidade dois anos depois da grande estrela do rugby, o britânico Gareth Thomas, também ter declarou que é gay.

"A história de Gareth Thomas me ajudou. Me mostrou que podia ser feito. Ele foi corajoso para falar que ele era", disse.

Thomas, por sua vez, também manifestou apoio a Davies.

"Estou realmente feliz por Steven (Davies) e satisfeito que ele tenha tido a força e a coragem, para ser honesto e aberto sobre quem ele é e entender que ele tem o apoio da família e dos colegas de time, como eu tive", afirmou.

No entanto, segundo o jornal, a decisão de Thomas foi tomada quando o jogador de rugby já estava com uma carreira estabelecida. Atualmente ele está com 36 anos.

Já Davies assumiu sua sexualidade logo no início da carreira, o que pode significar uma grande quebra de tabus sobre a homossexualidade nos esportes profissionais.

