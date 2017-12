Jogador da NFL morre após colapso Thomas Herrion, jogador de futebol americano da equipe do San Francisco 49ers, morreu neste domingo após sofrer um colapso no vestiário, aos 23 anos, Herrion atuou em partida válida pela pré-temporada da NFL. Após o desmaio, o jogador foi atendido pelos paramédico, mas três horas depois o assessor do time confirmou a morte do atleta.