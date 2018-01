Jogador da seleção argentina de futsal morre eletrocutado no metrô

Jogador da seleção argentina de futsal, Matías Kruger faleceu na madrugada desta quarta-feira, em Buenos Aires, eletrocutado. Funcionário do metrô da capital da Argentina, ele morreu enquanto tentava consertar o ar condicionado da estação Taller Colônia da linha H. Após a tragédia, todas as linhas do metrô de Buenos Aires tiveram a circulação suspensa até que se descubra em detalhes o que aconteceu.

Kruger tinha 24 anos e era considerado um dos melhores jogadores do futsal argentino. Ele chegou a ser convocado para o Mundial, disputado em setembro, mas foi cortado nas vésperas da competição. Sem ele, a Argentina surpreendeu e conquistou o título pela primeira vez em sua história.

Ele defendia o Boca Juniors e, no domingo, foi expulso na primeira partida da final da Liga Argentina, contra o Kimberley, que venceu por 4 a 1. Antes, havia jogado por América del sud e Nueva Estrella, também na Argentina, e no futebol indoor dos Estados Unidos. No ano passado, ganhou a Copa América com sua seleção.