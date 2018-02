Jogador de 35 anos passa mal em campo e morre

O meio-campista Phil O?Donnell, capitão do Motherwell, morreu ontem, depois de ter passado mal durante o jogo contra o Dundee United, pelo Campeonato Escocês. O atleta, de 35 anos, foi retirado de campo na maca quando faltavam 12 minutos para o fim da partida, que terminou com a vitória do Motherwell por 5 a 3. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. O?Donnell seria substituído no minuto seguinte. O jogador Marc Fitzpatrick fazia aquecimento para entrar em seu lugar. Médicos do clube fizeram o atendimento no local por cerca de cinco minutos antes de o colocarem na ambulância. O meio-campista saiu do Estádio Fir Park e foi para Wishaw General Hospital, onde sua morte foi constatada. Os médicos não haviam descoberto a causa da morte até a noite de ontem. "Não quero dizer mais nada, pois é uma grande tragédia na história do clube", afirmou o gerente de Futebol do Motherwell, Mark McGhee. "Agora, temos de pensar na mulher do atleta e em seus filhos pequenos. É um sentimento de dor." O sobrinho de O?Donnell, David Clarkson, que também atua no Motherwell, foi substituído logo depois do incidente. Ele, que fez dois gols, ficou abalado ao saber do problema do tio. Antes do Motherwell, O?Donnel passou pelo Celtic, também da Escócia, e pelo Sheffield United, da Inglaterra.