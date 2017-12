Jogador de beisebol sofre lesão no pulmão durante partida

Em um lance inusitado, o jogador de beisebol Justin Morneau, que atua no Minnesota Twins, teve que ser internado em um hospital de Miami na noite de sexta-feira após se chocar com Miguel Olivo, do Florida Marlins. Morneau sofreu uma contusão no pulmão e chegou a cuspir sangue ainda dentro campo durante a rodada da MLB (Liga Norte-Americana de Beisebol). Segundo o técnico do Minnesota, Ron Gardenhire, o lance foi um "acidente assustador". "Ele não tinha para onde ir. Tinha que ir completamente contra o jogador [Olivo]. Não era para ser uma colisão violenta, mas acabou batendo de mau jeito, do lado direito do corpo", disse o treinador ao site oficial da equipe. "Acabou pegando bem um lado desprotegido de Morneau", acrescentou. Morneau foi atendido ainda em campo e levado em seguida de ambulância para um hospital. Depois de passar por alguns exames, foi diagnosticado o ferimento no pulmão. O jogador segue internado para observação. Para piorar, a sua equipe foi derrotado por 5 a 4.