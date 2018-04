Jogador de futebol americano é baleado em casa

O jogador de defesa do Washington Redskins, Sean Taylor, foi baleado na manhã desta segunda-feira, em sua casa, localizada na região metropolitana de Miami, na Flórida. O jogador, de 24 anos, teria lutado com ladrões que arrombaram sua casa, mas a policial local ainda não confirmou esta versão, que foi dada pela família. "Nós ainda não confirmamos as circunstâncias que levaram ao tiro", disse a porta-voz da polícia do condado de Miami-Dade, Kathy Webb. Taylor estava em sua casa recuperando-se de uma lesão em sua perna, justamente a que foi atingida pelo tiro. O jogador está em tratamento no Hospital Jackson Memorial Hospital, em Miami. Nesta temporada, Taylor conta com cinco intercepções antes de se machucar e desfalcar sua equipe nas últimas semanas.