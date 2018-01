Jogador tem nome ligado a Bin Laden A perplexidade dos alemães ante a constatação da existência de uma rede de células terroristas integristas atuando em diversos países da Europa, inclusive na Alemanha, aumentou ontem com a revelação de que suposto integrante de um comando radical islâmico - o Takfir Wah Hijra - , detido na Bélgica, é um ex-jogador de futebol do Fortuna, de Dusseldorf, clube que já foi uma das mais importantes da Alemanha. Segundo informa a imprensa alemã, trata-se do tunisiano Nizar Trabelsi, contratado em 1989 pelo Fortuna, então na Primeira Divisão. Trabelsi, de 31 anos, foi detido depois dos atentados contra os Estados Unidos, e se encontra em prisão preventiva. As forças de segurança o relacionam com a organização do Osama bin Laden, um dos principais suspeitos de ter planejado e financiado a série de atentados. Leia mais no Jornal da Tarde