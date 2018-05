Jogadora de rúgbi morre na Itália após ser atingida durante jogo

O rúgbi italiano ficou de luto nesta quarta-feira. Rebecca Braglia, de apenas 19 anos, morreu em um hospital em Cesena, onde estava internada desde domingo, quando sofreu um fortíssimo choque durante a partida de sua equipe, o Amatori Parma Rugby, na cidade de Ravena.

"O Amatori Parma Rugby, profundamente entristecido, é obrigado a comunicar que a atleta Rebecca Braglia faleceu. O presidente Daniele Ragone, o conselho e toda a família azul celeste expressam sua profunda dor pela perda repentina de uma garota extraordinária, assim como uma jogadora respeitada e muito amada, que nestes anos de esporte contribuiu tanto para o desenvolvimento do rúgbi feminino", manifestou o clube.

A causa da morte não foi divulgada. Relatos de presentes deram conta de que Rebecca sofreu um duro golpe durante a partida no domingo e chocou fortemente a cabeça no chão. Ela teria reclamado bastante de dores antes de perder a consciência e não mais recuperá-la.

"Como homem de família e homem do rúgbi, expresso minha mais profunda condolência à família da Rebecca. Estamos todos profundamente tocados pelo caso", declarou o presidente da Federação Italiana de Rúgbi, Alfredo Gavazzi, que ordenou que seja respeitado um minuto de silêncio antes de todas as partidas da modalidade na Itália no próximo fim de semana.