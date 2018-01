Jogadora de vôlei pode perder visão A jogadora de vôlei do time de Santos, Andrea Passos Marques, de 20 anos, continua internada em estado grave no Hospital Regional de Osasco. A atleta estava no carro da jogadora de basquete do Esporte Clube Americana Unimed, Regininha, de 29 anos, que morreu na noite deste domingo, após um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, próximo à cidade de Caieiras. Segundo o assessor de imprensa do time de Americana, Zaramelo Júnior, Andrea Passos, sofreu fraturas na face e corre os risco de perder a visão esquerda. "O problema é que ainda não temos os laudos médicos. Sabemos que essa é a atual situação, mas sem maiores detalhes", disse. Além de Andrea e Regininha, a mesa-tenista Lígia Santos Silva, que dirigia o carro, e a jogadora de vôlei de Santos, Ana Paula José da Silva, de 22 anos, também estavam no veículo. As duas, porém, sofreram apenas ferimentos leves. O acidente aconteceu às 22h40, no sentido interior-capital da Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 32, em Caieiras. O Palio, placas CKZ-9986, de Santos, estava sendo conduzido por Lígia, que não ficou ferida. Segundo a Polícia Rodoviária, Lígia teria perdido o controle do veículo e batido em seguida em um barranco. Posteriormente, o carro acabou capotando. As outras vítimas foram arremessadas para fora do veículo. O corpo de Regina Isabel Santos Queiróz foi sepultado na tarde desta segunda-feira, em Santos. Além da delegação da Americana Unimed, vários outros atletas de Santos, São Caetano e São Paulo estiveram presentes.