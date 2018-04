Jogadoras da seleção feminina de rúgbi se unem em busca do sonho

SÃO PAULO - Nove jogadoras da seleção brasileira de rúgbi dividem o mesmo teto em São Paulo e as mesmas tarefas diárias em busca do sonho olímpico. Como a maioria delas é de outros estados, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Rugby alugou uma casa no bairro de Santo Amaro para que as meninas possam ficar juntas e treinar o máximo de tempo possível. Entre uma atividade e outra, elas fazem comida, limpam a casa e constroem relações de amizade que fazem o time crescer.

Júlia Sardá, Tais Balconi e Lariane Pruner, a Lari, atuam no Desterro, de Santa Catarina, atual campeão brasileiro, como costumam frisar. Raquel Kochhann e Luiza Campos vêm do Charrua, do Rio Grande do Sul. Bárbara Santiago, a Babi, é de Niterói e Thamara Rangel, de Vitória. As representantes paulistas são Edna Santini e Carla Barbosa, a Zazá, de São José dos Campos. "A convivência na casa ajuda a gente a se conhecer melhor. Antes, eu quase não falava com a Babi, mas agora adoro ela", conta Zazá.

A casa de cinco cômodos e quatro banheiros comporta com conforto as meninas. A cozinha é grande, assim como a sala. Na sala de jantar, uma mesa grande possibilita que todas façam as refeições juntas. Geralmente, Luiza se encarrega de preparar a comida. "Ela é formada em gastronomia. Já eu e a Raquel preferimos limpar as áreas externas da casa", conta Júlia, citando o quintal da casa. Para não haver confusão, um mural na parede mostra quais são as atividades de cada uma para deixar a casa habitável. "Eu odeio lavar e secar a louça, então prefiro fazer outras coisas", diz Lari.

Quem organiza a escala é Thamara. "A gente vê quais são as necessidades da casa e sempre procura adequar ao gosto de cada uma", explica a jogadora. Cabe a Júlia e Babi fazer as compras no mercado. Existe uma lista geral, que são todos os produtos de uso comum, e outra com as preferências de cada uma, como um tipo de iogurte ou algum cereal matinal específico.

Manter uma casa limpa e arrumada dá trabalho, mas elas não ligam. O clima é de alegria porque as jogadoras enfim podem viver apenas do esporte. Em 2009, por exemplo, jogadoras da seleção feminina fizeram um calendário sensual para arrecadar dinheiro. Babi participou do projeto e vê que a realidade atualmente é bem diferente.

"Antes a gente tinha de fazer rifa e ficar na casa das amigas. Agora temos mais estrutura. Vejo que a nova geração terá mais oportunidades do que a gente teve, mas temos mais histórias para contar", brinca. Ela conta que a experiência de viver com as outras atletas na casa está sendo muito importante. "Nas férias, até ficamos com saudade umas das outras."

A rotina na casa, entretanto, só ocupa uma parte do cotidiano das meninas. De segunda a sexta, elas têm um ritmo puxado de treinos, alternando atividades na academia, na piscina e no campo. Só nos fins de semana elas têm tempo livre. Uma vez por mês, outras jogadoras da seleção vêm para São Paulo e se juntam ao grupo que vive na casa – é quando o treinamento da equipe conta com todas as atletas. "Não é porque moramos aqui que temos garantia de que estaremos nos Jogos Olímpicos em 2016", lembra Tatá, ciente de que a disputa por vagas no time será grande.

Na Olimpíada do Rio, o rúgbi sevens entrará no programa oficial e o Brasil participará com suas seleções masculina e feminina, sendo que as mulheres vêm tendo melhores resultados internacionais. Além da hegemonia na América do Sul – ganhou todas as nove edições do torneio continental até hoje –, a equipe vem obtendo bons resultados contra as grandes potências. A seleção do Brasil está entre as dez melhores do mundo, o que faz com que as meninas sonhem com medalha em 2016. "Antes parecia estar longe, mas agora está tão perto. O sonho é real", acredita Babi.

ETAPA MUNDIAL EM BARUERI

As jogadoras da seleção brasileira contam os dias para entrar em campo diante de sua torcida. Nos dias 21 e 22 de fevereiro, a Arena Barueri vai receber a terceira etapa do Circuito Mundial de Sevens, a modalidade olímpica do esporte.

No Brasil, o evento teve os naming rights comprados pelo Bradesco e será a principal competição da modalidade já realizada no País. “Será uma emoção muito grande, pois pela primeira vez minha família me verá jogando”, conta Thamara. Sua companheira Edna, que surgiu em um projeto social de São José dos Campos, espera que as Tupis, como a equipe é conhecida, façam uma ótima apresentação.