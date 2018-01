Jogadoras de tênis poderão ser auxiliadas pelos técnicos Os dirigentes da WTA informaram nesta sexta-feira que permitirão, durante os torneios de Montreal e New Haven, que serão disputados em agosto, que as tenistas sejam auxiliadas por seus técnicos uma vez por set e no final de cada game. A entidade quer utilizar esses dois eventos para saber se é possível estender essa medida para todas as competições femininas. Apesar do auxílio, os treinadores estarão proibidos de instruírem suas atletas no momento do saque ou durante um atendimento médico. "Acho que será uma medida muito interessante para as atletas e para os torcedores", contou a tenista russa Svetlana Kuznetsova, número sete do mundo. O Torneio de Montreal começa no dia 14 de agosto, enquanto a competição em New Haven está prevista para o dia 21.