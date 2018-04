Jogadoras voltarão a pressionar a CBF

As jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol estudam a possibilidade de mobilizar-se para fazer reivindicações junto à Confederação Brasileira de Futebol. Elas estão inconformadas com a premiação (R$ 17 mil) paga pela entidade, referente ao vice-campeonato mundial na China e à medalha de ouro no Pan-Americano do Rio. ''''A gente esperava uma valorização'''', declarou uma atleta da seleção ouvida pelo Estado, que pediu anonimato com medo de represália. Ela teme desabafar e pagar caro. ''''Não quero brigar e sair prejudicada, com fama de falar demais. Temos que agir em conjunto.'''' De acordo com a atleta, que participou das duas campanhas da seleção, a CBF não cumpriu a promessa de pagar valor equivalente ao oferecido ao time masculino pentacampeão mundial em 2002 - cada titular recebeu US$ 150 mil (cerca de R$ 290 mil). A CBF foi procurada, por meio de sua assessoria, mas não quis comentar o assunto. A jogadora lamentou a falta de estrutura e de incentivo no futebol feminino do País. Contou que queria comprar uma casa para a família e disse que as atletas estão se sentindo acuadas. ''''Se eu fosse homem e estivesse num grande clube, poderia chutar o balde, porque teria o meu salário garantido. Mas todas dependem da seleção.'''' Segundo ela, o que mais dói é saber que o esforço nos últimos anos está sendo inútil. A indignação das jogadoras é antiga. Horas após a decisão da Copa da China, se reuniram no hotel onde estavam concentradas e redigiram uma carta com várias reivindicações, entre as quais transparência da CBF em relação à definição da premiação, mais amistosos e uma diária maior. A entidade abafou a crise, anunciando algumas medidas antes mesmo de a equipe retornar ao País. As meninas, então, fizeram um pacto para não divulgar a carta.