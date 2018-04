Jogadores admitem que time teve péssima atuação Os palmeirenses sabiam que, uma hora ou outra, a invencibilidade de sete jogos cairia. Mas não imaginavam, em hipótese nenhuma, que isso ocorresse num jogo contra o quase rebaixado Juventude, em pleno Palestra Itália, e, pior, com um jogador a mais em metade do segundo tempo - William, da equipe de Caxias do Sul, foi expulso por ter feito falta violenta. Os torcedores se calaram depois que o árbitro Sérgio da Silva Carvalho, do Distrito Federal, apitou o fim do confronto. Não quiseram vaiar, apesar da irritação. Reconheceram que o Palmeiras faz boa campanha e o elenco tem se esforçado ao máximo. Ontem, faltou técnica, criatividade, como reconheceram os atletas. "Erramos muito", lamentou o meia Caio, que falhou demais nas cobranças de escanteio. Martinez era um dos mais aborrecidos. O volante, que novamente atuou com uma proteção no rosto por causa de fratura no nariz, criticou bastante o desempenho palmeirense. "Nós não podemos errar dessa maneira", afirmou Martinez. "Um time que tem objetivos grandes como os nossos não pode atacar o jogo inteiro e não marcar", completou. O Juventude festejou como se tivesse vencido uma decisão. O time de Caxias, porém, tem poucas chances de escapar do rebaixamento.