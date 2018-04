Jogadores lamentam o ''''quase'''' Novamente a lamentação foi a tônica do discurso corintiano. Com muito esforço e desencontros, o time procurou justificar mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. "Mais uma partida que ficamos no quase. Quase que vai", afirmou o zagueiro e capitão Betão. "Fizemos um bom jogo, mas isso não está sendo suficiente. Muitas vezes a vontade não vai fazer a diferença. O mais importante é vencer", afirmou, cabisbaixo e ciente da situação cada vez mais delicada. O goleiro Felipe procurou não criticar um ou outro nome. Sua bronca seguiu uma orientação passada, com freqüência pelo técnico Nelsinho Baptista: a de jamais desistir de um lance ou descuidar da marcação. "Ficamos por 45 minutos ligados e nos acréscimos relaxamos e tomamos o gol", detonou, lembrando do gol de Ibson, o do empate, aos 46 da primeira fase.