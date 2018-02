Jogatina preocupa o esporte

O dinheiro das apostas invade cada vez mais o mundo do esporte internacional e coloca em suspeita alguns resultados de competições importantes. A todo instante surge um novo site de apostas. O mais famoso é o bwin (antigo bet an win, "aposte e ganhe", em português). Os procedimentos de registro e execução das apostas é explicado detalhadamente em vários idiomas para os internautas. Em quase todos os esportes é possível apostar. Do Campeonato Guatemalteco à Série B do Campeonato Brasileiro. De um jogo de tênis na Austrália a uma partida do futebol americano. Fazer apostas é legal em muitos países. O problema não está no dinheiro aplicado na vitória de um atleta ou de time, mas naquela quantia que pode estimular a derrota. O caso mais recente surgiu no tênis. Vários jogadores foram acusados de "entregarem" suas partidas. O tenista italiano, Alessio Di Mauro foi suspenso pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) por 9 meses. Ele foi considerado culpado por apostar em jogos. Investigações feitas pela ATP concluíram que Alessio fez cerca de 120 apostas entre 2 de novembro de 2006 e 12 de junho de 2007. Não se chegou a uma conclusão se o atleta apostara em jogos do qual participou. Ele sempre negou estes rumores. Já o russo Nikolay Davydenko, quarto no ranking mundial, chegou a ser multado por falta de esforço em um jogo. Acabou tendo o dinheiro de volta, após chorar durante uma partida. Ele segue sendo investigado. Em 2005, o futebol brasileiro teve uma de suas maiores manchas, quando o juiz Edílson Pereira de Carvalho foi banido por manipular jogos do Campeonato Brasileiro. Ele recebia ofertas de apostadores para favorecer determinados times. PIZZA Na Itália, o goleiro Gianluigi Buffon, da Juventus, foi acusado de fazer apostas em jogos do "calcio". Durante a preparação para a Copa da Alemanha do ano passado, o camisa 1, considerado o melhor do mundo, chegou a deixar a concentração italiana para depor na Justiça. Com a conquista do tetracampeonato mundial na Alemanha, a investigação italiana terminou em pizza. Semana passada, Michel Platini, presidente da Uefa, ficou impressionado com o elevado número de apostas em uma goleada no jogo Liverpool x Besiktas. O placar foi 8 a 0 para os ingleses. Na NBA, 56 árbitros admitiram em recente pesquisa que apostam em algum tipo de jogo, como cassinos, atitude que contraria as regras da maior liga do basquete norte-americano. Em janeiro, o ex-árbitro Tim Donaghy terá de depor em um tribunal federal dos Estados Unidos por ter apostado em partidas da NBA em que trabalhou. Os americanos querem saber se ele se ele interferiu ou não nos resultados.