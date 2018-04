Jogo com o Bahia marca despedida do Santos

O Santos vai fazer a festa hoje às 17h, na Vila Belmiro. Será o seu penúltimo jogo no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, mas o que importa não é o resultado e sim que Neymar, Ganso, Arouca, Borges e os demais titulares estarão em campo pela última vez antes da estreia no Mundial de Clubes da Fifa, dia 14 de dezembro, na cidade de Toyota, no Japão. Na rodada de encerramento, apenas reservas vão enfrentar o São Paulo, provavelmente na capital.

Os ingressos sumiram rapidamente das bilheterias, em razão do interesse do torcedor que vai abraçar simbolicamente a equipe e desejar boa sorte aos jogadores que vão viajar na segunda-feira da próxima semana em busca da terceira estrela, 48 anos depois da conquista do bi mundial por Pelé e sua corte.

"Nossos jogadores estão acostumados com esse clima festivo e vão primeiro se preocupar em fazer um bom jogo", garantiu Muricy. A esperança de que a partida seja aberta e com gols aumentou com a promessa de Joel Santana, treinador do adversário, de enfrentar o campeão da Libertadores de igual para igual por precisar da vitória para se livrar do rebaixamento e quem sabe até obter uma vaga para a Copa Sul-Americana.

"A partida não será teste para o Mundial e nem treino de luxo, como andam dizendo. Estava definido há tempos que o Santos teria todos os titulares no jogo. Respeito muito o Bahia e torço para que seja como Joel falou para termos um jogo bom."

A única mudança no Santos será a presença de Elano, ainda fora de forma, no lugar de Adriano, que operou o tornozelo direito e só volta em 2012. Sem o volante, o time fica com menor capacidade de marcação, porém mais forte ofensivamente.

Henrique herda o papel de primeiro volante, com a determinação de dar combate na entrada da área, mas como não tem o poder de marcação de Adriano, vai precisar da ajuda de Arouca e Elano. Ganso vai atuar mais adiantado, próximo a Neymar e Borges, como Muricy pretende usá-lo na provável decisão contra o Barcelona. A maior expectativa é com relação ao comportamento dos jogadores, a poucos dias da viagem ao Japão e após a fatalidade que tirou Adriano do Mundial.

Se para o time mais vencedor do primeiro semestre o jogo serve de ensaio para o Mundial e de oportunidade de melhorar o entrosamento, para o Bahia será a penúltima chance de afastar definitivamente o fantasma do rebaixamento para a Série B. Mas, para atingir o objetivo será preciso vencer, tarefa quase impossível para quem tem contra si Neymar e Borges, este preocupado em fazer gol para não ficar ameaçado de perder a artilharia para Fred, do Fluminense. A equipe de Joel Santana é a 15.ª colocada, com 42 pontos, e na última rodada receberá o Ceará, em Salvador.