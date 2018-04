Jogo duro para o líder Manchester

O Tottenham está invicto há seis jogos (quatro vitórias e dois empates) e foi o único time que conseguiu bater o Manchester United em seu estádio até agora: 3 a 2 no primeiro turno.

Para o jogo de hoje, no entanto, o técnico Andre Villas-Boas terá importantes desfalques. O volante Sandro teve confirmada uma lesão no joelho direito e não joga mais nesta temporada. O atacante togolês Adebayor está com a seleção do seu país na Copa Africana de Nações, enquanto os defensores William Gallas e Younes Kaboul continuam machucados.

No Manchester United, Jonny Evans ainda não se recuperou de uma lesão muscular, mas alguns jogadores que foram poupados na partida de quarta-feira contra o West Ham pela Copa da Inglaterra, como o atacante Van Persie, estão de volta à equipe.

Também hoje, Chelsea e Arsenal fazem o clássico londrino em Stamford Bridge. Será o primeiro jogo como titular do zagueiro John Terry, do Chelsea, desde novembro, quando sofreu uma lesão no joelho direito.