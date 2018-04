Jogo rápido Roberto Carlos não entusiasma Mano "É um bom jogador e ponto", afirmou ontem o técnico Mano Menezes, ao ser questionado sobre a possibilidade de contratação de Roberto Carlos. Mano pediu alguém renomado para a lateral-esquerda ainda este ano, mas não demonstra interesse no jogador do Fenerbahçe. O Corinthians está encontrando dificuldade em achar bons nomes e o técnico pode ir até dezembro com Marcinho e Marcelo Oliveira. Emerson sente dores e pode ser desfalque Emerson ficou em campo por 15 minutos no coletivo de ontem. Saiu queixando-se de dores e é dúvida para enfrentar o Fluminense, amanhã, na Vila Belmiro. A explicação do departamento médico é que o volante sentiu dores na panturrilha direita, em razão do forte trabalho físico ao qual está sendo submetido. "Foi uma fadiga muscular que não deve impedi-lo de jogar amanhã", afirmou o médico Carlos Braga. Twitter será proibido durante o US Open A organização do US Open colocou nas salas de aquecimento, vestiários e sala dos árbitros que o envio de mensagens para o Twitter - site da internet no qual as pessoas podem seguir outras que descrevem seu dia a dia - pode infringir o código anticorrupção do esporte. O aviso foi dirigido a atletas (Serena Williams é uma usuária do Twitter), treinadores, agentes, famílias e trabalhadores. Manchester e Arsenal, o 1.º clássico da liga No primeiro choque de gigantes do Inglês, o atual campeão Manchester United, em baixa, recebe hoje, às 13h15, o Arsenal, sensação neste início de competição. Sem Cristiano Ronaldo, o United ainda não embalou na temporada e sofreu uma derrota para o inexpressivo Burnley, por 1 a 0. Já o Arsenal, invicto e com o melhor ataque (10 gols em dois jogos), tem mostrado um futebol bonito e eficiente. Robben estreia ante Wolfsburg no Bayern Recém-contratado pelo Bayern de Munique, o holandês Arjen Robben estreia hoje, às 13h30 (horário de Brasília), contra o atual campeão nacional, o Wolfsburg. O meia, que atuava pelo Real Madrid, tem a missão de ajudar na reação, após um início decepcionante. Depois de manter o francês Frank Ribéry e reforçar o elenco, o time do técnico Louis van Gaal ainda não venceu, com dois empates e uma derrota. XV de Piracicaba pega Comercial pela ponta O Barão de Serra Negra, em Piracicaba, será palco de um dos melhores jogos da Copa Paulista, às 15 horas. O XV (16 pontos) defende a liderança do Grupo 2 diante do Comercial (15), o segundo. Pela mesma chave, o Botafogo (8) hospeda o Batatais (11). Briga de liderança também no Grupo 4. O Juventus (1.º com 17) joga diante do São Bernardo (16). Ainda hoje: Rio Branco x Ponte Preta e Catanduvense x Rio Preto.