Jogo Rápido

Inter x Roma, clássico da rodada em Milão

No jogo mais importante disputado ontem, a Juventus bateu o Cagliari por 3 a 1. Hoje, Inter e Roma fazem o principal clássico da rodada do Italiano. O líder Milan pega o Genoa fora de casa e o vice-líder Napoli recebe o Cesena, em casa.

RÚGBI

Seleção masculina garante vaga no Pan

A seleção masculina de rúgbi venceu Paraguai e Peru pelo Grupo A do Campeonato Sul-Americano e garantiu vaga nos Jogos Pan-Americanos do México, em outubro

NÚMEROS

14

pontos têm o Grêmio depois de vencer ontem o Caxias por 2 a 1, no Olímpico. Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança do Grupo B e garantiu vaga nas quartas de final do 1º turno do Gaúcho.

4,64

metros alcançou Fabiana Murer no salto com vara na Sparkassen Cup, em Stuttgart, na Alemanha, o que lhe garantiu a medalha de prata. O ouro ficou com a alemã Silke Spiegelburg, que saltou 4,70m.

CAMPEONATO ESPANHOL

Real Madrid pega o Real Sociedad pressionado

Sob pressão, pois uma derrota pode deixá-lo longe do líder Barcelona (que ontem bateu o Atlético de Madrid por 3 a 0, três gols de Messi), o Real Madrid enfrenta o Real Sociedad. Ontem, o Villarreal perdeu do Levante por 1 a 0 (gol de Valdo).

FUTEBOL FEMININO

Marta faz gol na despedida do Santos

Em seu último jogo pelo Santos, ontem, Marta foi mais uma vez a heroína. Um gol seu, nos acréscimos, deixou o placar em 1 a 1 no amistoso contra a Coreia do Norte, na Vila Belmiro.

CAMPEONATO INGLÊS

Não faltou comemoração

Choveu gols na Inglaterra: 41 em 8 jogos, média de 5,1. Destaque para Tevez, 3 nos 3 a 0 do Manchester City sobre o West Bromwich, e Saha, 4 na vitória do Everton sobre o Blackpool por 5 a 3.

JUDÔ

Sarah ganha bronze no Grand Slam de Paris,

A judoca Sarah Menezes ganhou o bronze na categoria até 48 kg no Grand Slam de Paris. Ela foi batida pela japonesa Haruna Asami (de azul), que ganhou o ouro. Hoje mais brasileiros no tatame: Mayra Aguiar, Thiago Camilo, Luciano Correa e Daniel Hernandes