Jogo Rápido

Real vence com show de Kaká e Cristiano Ronaldo

Com gols e boas atuações de Kaká e Cristiano Ronaldo, o Real Madrid goleou o Real Sociedad por 4 a 1. O brasileiro fez um, Cristiano Ronaldo marcou dois e Adebayor deixou o seu.

CAMPEONATO ITALIANO

Napoli volta a colocar pressão sobre o Milan

O vice-líder Napoli bateu o Cesena por 2 a 0 - o artilheiro Cavani deixou o seu - e ficou a 3 pontos (49 a 46) do líder Milan, que, apesar do gol de Alexandre Pato, ficou no 1 a 1 com o Genoa. Num jogo emocionante, a Inter venceu a Roma por 5 a 3.

NÚMEROS

17 a 12

foi o placar da vitória da seleção brasileira masculina de rúgbi sobre o Chile, resultado que garantiu o terceiro lugar no Sul-Americano. A Argentina foi a campeã ao bater o Uruguai por 26 a 21.

1 a 0

acabou sendo o placar da vitória do Liverpool sobre o Chelsea, no dia da estreia de Fernando Torres nos Blues. E justo contra o seu ex-time. Por ironia, foi o reserva de Torres, o português Raul Meireles, quem marcou o gol do Liverpool.

SALTO COM VARA

Volta com estilo

Longe das pistas há quase um ano, Yelena Isinbayeva voltou com estilo: recordista mundial 27 vezes, a russa venceu, em Moscou, a prova de salto com vara com 4,81 m, a melhor marca da temporada.

SUPER BOWL

Green Bay Packers é o novo rei da América

O Green Bay Packers ficou com o título da 45.ª edição do Super Bowl. O tradicional time norte-americano começou bem e até deixou o Pittsburgh Steelers encostar, mas fez a festa com a vitória por 31 a 25.

JUDÔ

Tiago Camilo é prata e Mayra fica com bronze

O Brasil ganhou mais duas medalhas no Grand Slam de Judô de Paris. Uma de prata, com Tiago Camilo, até 90 kg, e outra de bronze, com Mayra Aguiar, até 78 kg. No sábado, Sarah Menezes já conquistara um bronze.