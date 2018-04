Jogo Rápido

Thiago Motta é liberado pela Fifa e vira italiano

Thiago Motta vai defender as cores da Itália. Ontem, o volante da Internazionale recebeu a liberação da Fifa - havia atuado duas vezes pelo sub-23 do Brasil. Convocado domingo pelo técnico Cesare Prandelli, ele poderá jogar no amistoso contra a Alemanha, amanhã.

COPA 2022

Fifa planeja Mundial do Catar no verão

A Fifa anunciou ontem que todos as Copas do Mundo, até mesmo a do Catar, em 2022, estão programadas para o verão. Qualquer ideia de mudança deve ser notificada ao Comitê Executivo da FIFA para análise.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Rodada começa com cinco amistosos

Cinco jogos abrem hoje a rodada de amistosos internacionais em datas determinadas pela Fifa: Suécia x Chipre, Irlanda x País de Gales, Romênia x Ucrânia, Peru x Panamá e Costa do Marfim x Mali.

NÚMEROS

5

pessoas de uma família foram suspensas por doping na Itália. Os ciclistas Lorenzo e Alessio Bernucci; a mãe, Antonella Rossi; o padrasto, Fabrizio Borgioli; e a mulher de Lorenzo, Valentina Borgioli.

5

jogos durou a passagem do técnico Rogério Lourenço no comando do Bahia. Após a derrota sofrida no clássico diante do Vitória, por 3 a 0, domingo, ele foi dispensado pela diretoria do clube. O favorito para a vaga é Oswaldo Alvarez, o Vadão.

SUPER BOWL

Green Bay ganha pela 4ª vez

O título do Super Bowl 45 é do time do povo dos EUA. Os Packers, da pequena Green Bay e única equipe comandada por sua torcida, ergueu a taça pela quarta vez ao bater o Pittsburgh Steelers: 31 a 25.

HOMENAGEM

Ronaldinho ganha placa pelo 1º gol no Flamengo

O primeiro gol marcado com a camisa do Flamengo vai render a Ronaldinho Gaúcho uma placa no Estádio Moacyrzão. O prefeito de Macaé, Riverton Mussi, vai fazer essa homenagem ao jogador pelo pênalti convertido no último domingo - o Fla venceu o Boavista por 3 a 2.