Jogo Rápido

Diego decepcionado com suspensão

O brasileiro Diego foi suspenso por um jogo pela diretoria do Wolfsburg, após desobedecer ao técnico e cobrar um pênalti, perdido, que definiu a vitória do Hannover por 1 a 0. "Claro que estou muito decepcionado por não poder jogar contra o Hamburgo no sábado", disse o meia.

VÔLEI

Jaqueline terá de

passar por artroscopia

A ponta Jaqueline vai passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. A atleta sofreu uma lesão durante o jogo de sua equipe, o Sollys/Osasco, contra o Pinheiros, no sábado. Ela deverá ficar afastada das quadras de seis a oito semanas.

NÚMEROS

25

derrotas consecutivas é o recorde negativo do Cleveland Cavaliers na NBA. Anteontem, o algoz da equipe de Anderson Varejão, que está contundido, foi o Dallas Mavericks, que ganhou por 99 a 96.

10

jogos movimentam hoje a oitava rodada da Série A2. Destaque para o Guarani, que defende a liderança do Grupo 2 contra o São José, no Vale do Paraíba. Barbarense e

Rio Branco se enfrentam num dos

clássicos mais quentes do interior.

FUTEBOL AMERICANO

O herói encontra o Mickey

O quarterback do Green Bay Packers, Aaron Rodgers, desfilou na Disneylândia, em Orlando, ao lado de Mickey. Foi mais uma homenagem por ter sido eleito o melhor jogador do Super Bowl.

BRASIL OPEN

Bellucci estreia contra o argentino Berlocq

Thomaz Bellucci, 31.º do mundo, estreia hoje no Brasil Open, na Costa do Sauipe. O brasileiro, terceiro cabeça de chave da competição, vai enfrentar Carlos Berlocq, 66.º no ranking mundial, às 21 horas (de Brasília). O argentino passou com facilidade pelo gaúcho André Ghem (403.º do mundo) na primeira rodada: 6/4 e 6/3. Outro brasileiro que entra em quadra hoje é João Souza, o Feijão. E não terá missão fácil. Depois de passar pelo jovem Guilherme Clezar na estreia, o paulista terá pela frente o espanhol Nicolas Almagro, simplesmente o 13.º melhor tenista da atualidade.