Jogo Rápido

Antônio Carlos troca o Mogi pelo Vila Nova-GO

Antônio Carlos Zago anunciou ontem sua saída do Mogi Mirim e o acerto com o Vila Nova-GO, que perdeu Hélio dos Anjos para o Sport. "É um clube de torcida fantástica", elogiou Zago.

EURO 2012

Ucrânia é absolvida por Fifa e Uefa e será sede

A Ucrânia dividirá com a Polônia a organização da Euro 2012. O país corria risco por causa de intervenção de seu governo na federação de futebol, mas ontem a Fifa e a Uefa divulgaram nota desconsiderando punição e confirmando-a como sede.

BOXE

Pacquiao abre mão do título dos médios ligeiros

O Conselho Mundial de Boxe (CMB) confirmou que o filipino Manny Pacquiao deixou vago o cinturão dos médios ligeiros. O CMB disse que o cinturão está vago por "falta de defesas."

NÚMEROS

100

jogos, aproximadamente, tiveram resultados manipulados entre 24 torneios europeus nos últimos cinco meses, revelou Carsten Koerl, executivo de site de apostas, num julgamento na Alemanha.

2

meses para voltar a jogar. Esse é o tempo que a ponteira Jaqueline deve levar para se recuperar da artroscopia no joelho esquerdo realizada com sucesso ontem, no Hospital do Coração. A jogadora do Osasco se contundiu no sábado.

TÊNIS

Kim Clijsters ganha de virada

Número 2 do mundo, a belga Kim Clijsters levou um susto na segunda rodada do Torneio de Paris. Perdeu o primeiro set para a alemã Kristina Barrois, mas se recuperou: 4/6, 6/2 e 6/0.

SÉRIE A2

XV de Piracicaba assume liderança de seu grupo

O XV está invicto. Ontem, venceu o São Bento por 1 a 0, em Sorocaba, e assumiu a liderança do Grupo 2, com 18 pontos. O Guarani, que era o 1.º, perdeu para o São José por 3 a 1 e fica com 17, assim como São José e Atlético Sorocaba. No Grupo 1, o Catanduvense empatou com o América (1 a 1) e segue na ponta, com 18.

CAMPEONATO PARANAENSE

Paraná: crise sem fim

O Paraná vive crise sem precedentes. Ontem, perdeu para o Operário por 2 a 1, resultado que o mantém na lanterna do Paranaense, ainda sem vitória.